Выдра Гарри предсказал победу Хорватии в матче против России. Но это еще ничего не значит

Выдра Гарри, который живет в аквариуме Сочи, сделал прогноз, "поставив" на победу сборной Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира против России, сообщает "Р-Спорт".

По традиции, Гарри бросили в аквариум два мяча с флагами команд, и онвыбрал тот, на котором был изображен хорватский.

- То, что раньше казалось нам фантастикой, сегодня реальность. Сборная России сыграет в 1/4 чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии, - заявилили в аквариуме. - Для нас особенно волнительно, что матч пройдет в Сочи на стадионе "Фишт". Болеем за Россию. К сожалению, Гарри выбрал Хорватию. Но мы будем однозначно болеть за Россию. Сначала сомневались в наших спортсменах, но после таких побед верим в победу российских футболистов.

Отметим, что ранее Гарри безошибочно указал победителя в матчах России против Саудовской Аравии (5:0), Египта (3:1) и Уругвая (0:3). Однако во встрече 1/8 финала Гарри "поставил" на Испанию и ошибся.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)