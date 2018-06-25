Выдра Гарри поступила непатриотично и предсказала победу Уругвая в матче с Россией

Выдра по кличе Гарри, которая проживает в аквариуме в Сочи, предсказала триумф сборной Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира против России. Встреча команд пройдет сегодня в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.

Гарри кинули в аквариум два мячика с флагами стран, и он, осмотрев оба, в итоге выбрал уругвайский. Таким образом Гарри "сделал ставку" на южноамериканскую команду.

Ранее выдра-оракул предсказала исход матчей Россия - Саудовская Аравия (5:0) и Россия - Египет (3:1).

Уругвай - Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара