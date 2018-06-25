Выдра Гарри поступила непатриотично и предсказала победу Уругвая в матче с Россией

Выдра по кличе Гарри, которая проживает в аквариуме в Сочи, предсказала триумф сборной Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира против России. Встреча команд пройдет сегодня в Самаре и начнется в 17.00 по московскому времени.
Гарри кинули в аквариум два мячика с флагами стран, и он, осмотрев оба, в итоге выбрал уругвайский. Таким образом Гарри "сделал ставку" на южноамериканскую команду.
Ранее выдра-оракул предсказала исход матчей Россия - Саудовская Аравия (5:0) и Россия - Египет (3:1).
Уругвай - Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара
🎉Гарри #выдрапредсказатель зажигает! ✔️Бразилия и Германия выиграли, как наш малыш и предсказал ⚽Впереди матч Россия - Уругвай! 😉Кто победит? 👀Смотрите видео - - #aquazoosochi #sochi #аквариум #аквариумсочи #морскиежители #рыбки #отдыхсдетьми #экскурсиисочи #морскойзоопарк #туризмсочи #сочи #сочи2018 #детисочи #мамысочи