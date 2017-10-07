Вячеслав Шевчук: "Коноплянка был лидером Украины в матче с Косово"

Экс-игрок "Шинника" Вячеслав Шевчук прокомментировал победу сборной Украины над Косово (2:0) в отборочном матче чемпионата мира. По его мнению, одним из лучших на поле был полузащитник Евгений Коноплянка.

- Евгений Коноплянка был сегодня настоящим лидером на поле, - заявил Шевчук в эфире телеканала "Футбол 1". - У него шла игра, он не боялся брать на себя инициативу. Коноплянка шел в обыгрыш, наносил удары. Я считаю, что Евгений провел прекрасный поединок и был одним из лучших в составе.

Трансляция матча Косово - Украина