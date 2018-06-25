Вячеслав Петкун: "То, что произошло со сборной – урок нам всем"

Лидер группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун в интервью "СЭ" отметил, что у сборной России на чемпионате мира появился рисунок игры в атаке. По его мнению, игра против Уругвая будет для хозяев мирового первенства этапом подготовки к плей-офф.

Команда Станислава Черчесова в двух первых турах обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), досрочно гарантировав себе выход в 1/8 финала мирового первенства. Сегодня, 25 июня, она в Самаре сыграет с Уругваем за первое место в группе A. Для этого россиянам достаточно не проиграть.

– Сборная выиграла два матча. Что же будет дальше?

– Думали, за редким исключением, что все должно быть не так, как сейчас. Все должно быть иначе. А сейчас рассуждают в том смысле, что кто там нас ждет в четвертьфинале и полуфинале. То, что уже произошло – урок нам всем, в том смысле, что надо с уважением относиться друг к другу, когда чем-то заняты профессионалы. Я имею в виду тренерский штаб сборной России. Можно говорить, что саудиты слабые, что Салах травмирован. Но есть результат и игра.

Мы забили восемь мячей, и ни одного одинакового. Нет ни одного пенальти. Команда вдруг заиграла, хотя перед турниром мучилась, не было искринки и фантазии. Рисунка понятного в атаке не было. А тут игроки его нарисовали – значит, чем-то команда да занималась. А средняя линия вызывает у меня довольно большое любопытство. Вы показали, что можете свистнуть кошелек из кармана, а что еще можете?

– Что, например?

– Есть анекдот про фокусника с попугаем на "Титанике". Показывают вдвоем фокусы, но перед столкновением с льдинами пара сильно поссорилась – и попугай стал лажать партнера: да не верьте ему, все врет, черт. И тут корабль врезался, они перепрыгнули в последний момент на льдину. Попугай ходил, ходил, а через два часа: "Ладно, сдаюсь, куда дел пароход?" Так и сборная. Хочется понять, что еще могут.

– С Уругваем будет все жестко?

– Думаю, это уже подготовка к плей-офф. Наверное, с точки зрения здравого смысла, с Португалией нам легче. Обыгрывали ее уже, а Испанию вообще не обыгрывали – вроде как страшно. Но мне было бы очень интересно посмотреть на матч с испанцами, хотя шанс проиграть велик.

– Почему именно с ними?

– Испания играет в футбол. А Португалия нас просто обвяжет. Но Испания мне не кажется такой уж прямо страшной. Это не та команда, с которой мы встречались в 2008-м, когда мимо нас как будто проехал товарный поезд. (Сергей ЕГОРОВ)

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