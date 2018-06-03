Вячеслав Малафеев: "У сборной России есть все, чтобы выходить из группы"

Бывший вратарь сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что национальная команда может выйти из группы на предстоящем чемпионате мира. Он также добавил, что рад видеть игроков "Зенита" в окончательной заявке сборной. Петербургский клуб представлен пятью футболистами: голкипер Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев.

– Соперники нам по зубам, да и стены родные помогут, главное, чтобы не было шапкозакидательских настроений. В этой ситуации у национальной команды есть все, чтобы выходить из группы. А дальше при благоприятных раскладах россияне способны играть и против более сильных соперников, – цитирует ТАСС Малафеева. – Рад, что в окончательном составе сборной такое большое количество игроков нашего клуба. Это говорит о том, что в "Зените" собраны очень сильные футболисты, которые могут решат высокие задачи не только со сборной, но и на клубном уровне. Понятно, что у каждого из наших игроков был свой путь в национальной команде, со своими нюансами.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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