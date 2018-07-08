Вячеслав Колосков: "Жаль, что в полуфинал не могут выйти две команды – этого заслужили и Россия, и Хорватия"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился эмоциями от четвертьфинала ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, пен. – 3:4).

– Что сейчас чувствуете – гордость за сборную или досаду за вылет в серии 11-метровых? – вопрос Колоскову.

– Ощущения вряд ли можно назвать гордостью – все-таки гордиться можно серьезным достижением. Но испытываю уважение к команде. Беру не только эту игру, хотя за нее она заслуживает тройного уважения. Так мощно, здорово провести всю встречу, показать потрясающее мужество, но пенальти есть пенальти. В прошлый раз футбольный бог был на нашей стороне, в этот раз отвернулся. Огромное уважение к футболистам, тренерам, РФС, который обеспечил всю подготовку, колоссальной поддержке страны. Отдельная благодарность руководству РФ, ее народу. У меня гордость за нашу нацию, за наших людей.

– При этом Хорватия победила заслуженно?

– Конечно. Поймал себя на мысли, что плохо, когда в футболе не может быть понятия зрительских симпатий, чтобы обе команды вместе вышли в следующий этап. Сейчас как раз тот случай – и мы, и соперник заслужили выйти в полуфинал.

– Кто среди россиян вызывал наибольшую симпатию?

– Сейчас трудно сказать, по эпизодам нужно смотреть. Если в игре с испанцами лучшим стал Акинфеев, то в этот раз у него работы почти не было, кроме серии пенальти. Те, кто выходил, в том числе со скамейки, бились, сражались, демонстрировали мужество.

Впереди отборочные игры ЧЕ, главное – сделать правильные выводы, а то, что у нас есть хорошие игроки, из которых можно создать приличную команду надолго, это понятно. Поправятся те, кто травмирован и, конечно, усилят сборную. В этом направлении нужно идти, не шарахаться ни по тренерам, ни по составу. Надо дать всем спокойно работать. (Арман МКРТЧЯН)

Сборная России на чемпионате мира по футболу