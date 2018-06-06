Вячеслав Колосков: "Все очень грустно и тоскливо"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков разочарован игрой сборной России накануне старта чемпионата мира.

– Не вызывает ли у вас тоску игра сборной?

– Конечно, есть тоска, что скрывать?.. Я и после Австрии говорил, что впечатление от команды тоскливое. К сожалению, и встреча с Турцией не добавила оптимизма. Причем, ни один из компонентов игры его не добавил.

С утра читал прессу, она пишет, что команда преобразилась и летала по полю. Я, откровенно говоря этого коллективного движения не увидел. Если кто-то и прибавил, то только отдельные игроки. По объему и скорости мне понравились Головин и Жирков. Они единственные, кто выделялись на поле, а остальные показывали ту же игру, что и до этого.

– Как вам атака?

– Это вообще главное. Мне непонятно, как мы собираемся атаковать и забивать. Если с обороной мне все понятно – будем защищаться числом, а не качеством – то с нападением вообще ничего непонятно. Мне кажется, посмотрев матчи с Австрией и Турцией, ни один скаут в мире не угадает, как мы будем нападать. Впереди у нас одинокий Смолов и надежда на "стандарты", они создаются, но, правда, пока плохие. Но в принципе при стандартных положениях возникает острота. И все-таки очень наивно рассчитывать, что за счет этого можно добиться серьезных результатов.