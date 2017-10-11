Вячеслав Колосков: "В последние годы сборная США ничего особенного из себя не представляла"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что выступление сборной США на чемпионате мира 2018 года могло быть полезно России с политической точки зрения. Бывший глава отечественного футбола отметил, что непопадание команды Брюса Арены снизит внимание американских болельщиков и журналистов к турниру, из-за чего они не увидят позитивных изменения в России.

– Невыход американцев никак не повлияет на наш чемпионат мира с точки зрения спортивного принципа. В последние годы сборная США ничего особенного из себя не представляла, ведущие роли занимали ветераны, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Опять же, чисто по политическим причинам было бы хорошо, если бы американцы приехали. О них писали бы, американская пресса была бы вынуждена писать о том, как хорошо организован чемпионат, насколько тепло относятся наши болельщики к американским футболистам и так далее.

Журналисты бы воочию увидели то, что происходит в нашей стране. Проведение чемпионата мира нужно рассматривать многогранно – с позиции взаимоотношения государств, людей. Неприезд сборной США сокращает возможности футболистов, а через них американских граждан увидеть преобразования, которые происходят в нашей стране. А с точки зрения спорта здесь никаких потерь нет.

Американские СМИ будут искать в чемпионате мира в России только негативные моменты? Давайте не будем гадать. Они пытались где-то про Сочи (Олимпийские игры-2014. – Прим. "СЭ") писать плохо, а потом вынуждены были согласиться, что великолепно было все организовано. Я здесь больших проблем не вижу.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.