16:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Вячеслав Колосков: "Уход Мутко с поста председателя оргкомитета ЧМ - театр абсурда"

7

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков выразил недовольство тем, что председатель оргкомитета чемпионата мира-2018 Виталий Мутко покинул свой пост. Также Колосков высказал сомнение, что Алексей Сорокин, сменивший Мутко, справится с поставленными задачами.

– Я даже думать об этом не хочу, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – У меня в голове это никак не укладывается. На исполкоме РФС он объявил, что временно приостанавливает свою работу на посту главы союза, в органе, который не связан никак с проведением чемпионата мира. И вдруг сегодня он заявляет, что уходит с поста председателя оргкомитета, который за все отвечает перед ФИФА и народом российским. Это театр абсурда какой-то, честно говоря, даже слов нет.

Полгода до чемпионата мира, еще масса вопросов нерешенных. Председатель комитета, он же вице-премьер – совершенно правильно, потому что только на этом уровне можно решать все вопросы... И вдруг он уходит. И остается Сорокин, который никогда такими масштабными вопросами не занимался.

Оргкомитет – это не просто люди, которые разбираются в футболе и строительстве, здесь огромное количество разных ведомств. Как Сорокин может этим всем управлять? Ничего не понимаю, даже не могу представить себе это. Леша – отличный парень, прекрасно себя зарекомендовал, работает отлично, но как он взвалит на себя такую махину, как он будет командовать генералами? Как это вообще все будет?

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171227/1130612222.html

7
Материалы сюжета: Виталий Мутко: пауза в РФС
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

suviegra

Какой же ты подлый Колосков. Скажи кто твой друг и я скажу кто ты.

18:19

EVIL915

kvadrocopter----А я так думаю, что если Мутко умудрялся совмещать три должности//// Он три зарплаты получал, а ни одной должности так и совместил....

18:00

hsn_72@bk.ru

набирать на работу надо профессионалов, тогда страшно не будет. а не попринцепу совой родной.

17:50

kvadrocopter

А я так думаю, что если Мутко умудрялся совмещать три должности вице-премьер, председатель оргкомитета, глава РФС, то работы в каждом виде деятельности очень мало, так что с такой ерундой, как глава оргкомитета, любой справится.

17:42

NF

Видимо, СЭ начал целенаправленно тереть мои комментарии, но оно и понятно: логика для них опасна. А вопрос все тот же: что это с Колосковым? Всегда ведь такой рукопожатный...

17:32

defender_8

Как же, как же! В кои лета не сбылись прогнозы оракула, вот он берет на себя роль режиссёра, но поезд ушёл, нюх потерян, а это наиважнейшее чувство в таких игрищах. Уймитесь, господин Колосков. Авеланжа нет, Блаттера нет, и поговорить не с кем. Очень надеюсь, что для господина Сорокина вы отныне нерукопожатный.

17:22

coxo

как Наполеон когда-то

17:05