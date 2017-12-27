Вячеслав Колосков: "Уход Мутко с поста председателя оргкомитета ЧМ - театр абсурда"

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков выразил недовольство тем, что председатель оргкомитета чемпионата мира-2018 Виталий Мутко покинул свой пост. Также Колосков высказал сомнение, что Алексей Сорокин, сменивший Мутко, справится с поставленными задачами.
– Я даже думать об этом не хочу, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – У меня в голове это никак не укладывается. На исполкоме РФС он объявил, что временно приостанавливает свою работу на посту главы союза, в органе, который не связан никак с проведением чемпионата мира. И вдруг сегодня он заявляет, что уходит с поста председателя оргкомитета, который за все отвечает перед ФИФА и народом российским. Это театр абсурда какой-то, честно говоря, даже слов нет.
Полгода до чемпионата мира, еще масса вопросов нерешенных. Председатель комитета, он же вице-премьер – совершенно правильно, потому что только на этом уровне можно решать все вопросы... И вдруг он уходит. И остается Сорокин, который никогда такими масштабными вопросами не занимался.
Оргкомитет – это не просто люди, которые разбираются в футболе и строительстве, здесь огромное количество разных ведомств. Как Сорокин может этим всем управлять? Ничего не понимаю, даже не могу представить себе это. Леша – отличный парень, прекрасно себя зарекомендовал, работает отлично, но как он взвалит на себя такую махину, как он будет командовать генералами? Как это вообще все будет?
suviegra
Какой же ты подлый Колосков. Скажи кто твой друг и я скажу кто ты.
18:19
EVIL915
kvadrocopter----А я так думаю, что если Мутко умудрялся совмещать три должности//// Он три зарплаты получал, а ни одной должности так и совместил....
18:00
hsn_72@bk.ru
набирать на работу надо профессионалов, тогда страшно не будет. а не попринцепу совой родной.
17:50
kvadrocopter
А я так думаю, что если Мутко умудрялся совмещать три должности вице-премьер, председатель оргкомитета, глава РФС, то работы в каждом виде деятельности очень мало, так что с такой ерундой, как глава оргкомитета, любой справится.
17:42
NF
Видимо, СЭ начал целенаправленно тереть мои комментарии, но оно и понятно: логика для них опасна. А вопрос все тот же: что это с Колосковым? Всегда ведь такой рукопожатный...
17:32
defender_8
Как же, как же! В кои лета не сбылись прогнозы оракула, вот он берет на себя роль режиссёра, но поезд ушёл, нюх потерян, а это наиважнейшее чувство в таких игрищах. Уймитесь, господин Колосков. Авеланжа нет, Блаттера нет, и поговорить не с кем. Очень надеюсь, что для господина Сорокина вы отныне нерукопожатный.
17:22
coxo
как Наполеон когда-то
17:05