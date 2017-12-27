Вячеслав Колосков: "Уход Мутко с поста председателя оргкомитета ЧМ - театр абсурда"

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков выразил недовольство тем, что председатель оргкомитета чемпионата мира-2018 Виталий Мутко покинул свой пост. Также Колосков высказал сомнение, что Алексей Сорокин, сменивший Мутко, справится с поставленными задачами.

– Я даже думать об этом не хочу, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – У меня в голове это никак не укладывается. На исполкоме РФС он объявил, что временно приостанавливает свою работу на посту главы союза, в органе, который не связан никак с проведением чемпионата мира. И вдруг сегодня он заявляет, что уходит с поста председателя оргкомитета, который за все отвечает перед ФИФА и народом российским. Это театр абсурда какой-то, честно говоря, даже слов нет.

Полгода до чемпионата мира, еще масса вопросов нерешенных. Председатель комитета, он же вице-премьер – совершенно правильно, потому что только на этом уровне можно решать все вопросы... И вдруг он уходит. И остается Сорокин, который никогда такими масштабными вопросами не занимался.

Оргкомитет – это не просто люди, которые разбираются в футболе и строительстве, здесь огромное количество разных ведомств. Как Сорокин может этим всем управлять? Ничего не понимаю, даже не могу представить себе это. Леша – отличный парень, прекрасно себя зарекомендовал, работает отлично, но как он взвалит на себя такую махину, как он будет командовать генералами? Как это вообще все будет?