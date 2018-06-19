Вячеслав Колосков: "Собираюсь встретиться с Блаттером, узнаю планы на будущее"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков планирует встретиться с бывшим президентом ФИФА Зеппом Блаттером в ближайшие дни. Блаттер прилетел в Москву на матчи чемпионата мира-2018. Он будет присутствовать на играх как нефициальное лицо, поскольку ФИФА отстранила его от футбола на шесть лет.

- Собираюсь встретиться с Блаттером, в планах есть встреча, договорюсь с ним о конкретной дате, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Не виделись два с половиной года, за это время общались однажды по телефону. В первую очередь узнаю, как его здоровье и настроение, как обстоит ситуация с апелляцией, какие планы на будущее. Я знаком с Блаттером с 1980 года.

Он всегда относился с большой любовью к России, был доволен тем, что чемпионат мира пройдет в нашей стране. Блаттер – человек, искренне желающий добра России и российскому футболу, оказывал помощь РФС.

Свежие новости о чемпионате мира по футболу