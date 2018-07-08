Вячеслав Колосков: "Смолова нужно поддержать"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил мнение, что не нужно обвинять в поражении от хорватов в четвертьфинале ЧМ-2018 (2:2, пен. - 3:4) Федора Смолова, который не реализовал свою попытку в послематчевых пенальти.

- Его нужно поддержать. Мы знаем, что в течение последних лет он был лучшим бомбардиром нашего чемпионата, - отметил Колосков. – Знаем способности Смолова, они отвечают всем требованиям европейского и мирового футбола. Это очень талантливый игрок. Почему не получилось? Нужно разговаривать об этом с Черчесовым. Федор же работал в общей группе, проходил ту же подготовку и должен был находиться в тех же кондициях, что и все остальные в сборной. Очевидно, что дело в психологии – других проблем не вижу. Неудачно пробитый пенальти не свидетельствует о недостатке мастерства. Может быть, у Смолова возникли какие-то психологические проблемы, связанные с переходом из одного клуба в другой, может, личные…

На этом футбол не заканчивается. Осенью начинается новый цикл. Понятно, что Смолов – один из главных кандидатов в сборную. Тем более, форвард извинился после матча за свой промах, здорово играл, постоянно отрабатывал в обороне, выкладывался полностью. Но готовность оказалась ниже той, что мы ожидали. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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