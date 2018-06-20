Вячеслав Колосков: "Смолов не в форме, но это должно сделать его злее"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал нападающего сборной России Федора Смолова, который в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира с Египтом (3:1) на замену, а после игры подвергся критике.



- Ряд специалистов подверг критике Смолова. Что, на ваш взгляд, происходит с Федором – он не в форме или ему просто не везет?



- Нет, Федор действительно не в форме. Я еще после первой игры сказал, что меня удивил Смолов своим очень низким уровнем КПД. Поэтому Черчесов не случайно выбрал Дзюбу.



- Не сломается Смолов психологически из-за того, что Дзюба "усадил" его на скамейку?



- Не сломается, Федор – опытный человек, у него всякое бывало. Думаю, его наоборот это подхлестнет и сделает более злым. Смолов обязательно вернется на свой уровень. У меня в этом нет никаких сомнений. (Андрей СИЗЯКИН)

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