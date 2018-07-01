Вячеслав Колосков: "Россия сыграла блестяще!"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил своё мнение о матче 1/8 финала ЧМ-2018, в котором сборная России обыграла Испанию (1:1, 4:3 - пен).



- Пока еще нет эмоций, но должен честно признаться, что для меня это неожиданность, - говорит Колосков. - Хотя, конечно, сердцем душой, рассчитывал, что победим, но объективно думал, что вряд ли выстоим, потому что всё-таки разница в классе достаточно ощутимая. Как только увидел состав команды и первые минуты, понял, что как минимум не уступим, потому что настолько грамотно выстроили игру в обороне. Это позволяло четко действовать на контратаках, рассчитывали и на стандартные положения, что у нас очень хорошо получается. Сегодня Черчесов вместе с командой показали то, что есть лучшее у футболистов и у команды в целом в тактических построениях.



Я бы отдал должное Черчесову за то, что очень четко разобрал испанцев против Марокко, когда пиренейцам не почти дали шансов, примерно такую же модель построил и в этом матче. Она себя полностью оправдала и, конечно же, особое уважение Акинфееву, блестяще сыграл и в ходе матча, и, особенно, в серии пенальти.



Есть чем гордиться, можно сказать, что сегодня родилась команда, у которой есть перспектива, и тренер, который очень грамотно воспользовался возможностями футболистов, так что будем смотреть с надеждой на будущее.



- По ходу матча показалось, что выход Черышева и Смолова сыграло не на руку.

- Не могу сказать ничего про Черышева, но выход Смолова было грамотным решением. Дзюба боролся, что-то выигрывал и сбрасывал мячи, а нужен был футболист, который бы обострял. У Федора несколько раз это получалось и потом, испанцы же знают, кто такой Смолов, и понятно, что два человека всегда были рядом с ним. Так что думаю, что и в этом Черчесов не ошибся.



- Кого можно выделить помимо Акинфеева?

- Все сыграли блестяще, выполнили все установки тренера.



- Черчесов переиграл Йерро?

- Конечно. Нам повезло в том, может быть, что у испанцев не было тренера по сути дела. Это не наша вина, это вина испанцев. Тренеры сделали очень правильные выводы, у Йерро конечно нет никакого опыта, и это сказалось. В конечном итоге дело не в испанцах и не в тренере, а в наших футболистах и Черчесове. Они сыграли просто блестяще.



- Теперь нас ждет соперник из пары Хорватия-Дания, что нам ждать там?

- Не знаю. На таком кайфе, подъеме, кураже должны за счет грамотной игры победить, хотя понятно, что та же Хорватия по именам превосходит наших футболистов. Но есть тренер, есть тактика, самолюбие футболистов. Сегодня мы увидели, что есть и мастерство. В любом случае шансы 50 на 50. (Арман МКРТЧЯН)

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

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