Вячеслав Колосков: "Ни Египет, ни Уругвай ничего не показали. Но России против африканцев придется очень трудно"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков – об игре соперников России по группе А. Сегодня встреча Египет – Уругвай, которая состоялась в Екатеринбурге, завершилась победой южноамериканцев – 1:0.

- Ничего сверхъестественного ни та, ни другая сборная не показали, - считает Колосков. - За всю игру у Египта было два полумомента. Африканцы, конечно, активные, здорово переходят из обороны в атаку, быстро возвращаются назад - мобильная команда. Египтяне хорошо коллективно оборонялись и атаковали, но другое дело, что ничего не создали. С ними России нужно действовать на полную катушку, ведь сопернику необходима победа, у него нет другого выхода. Предстоящая встреча станет для наших крайне сложной.

- А атака Уругвая, где пара Кавани-Суарес, вас впечатлила?

- По фамилиям их конечно можно отнести к одной из сильнейших связок мира, но египтяне их нейтрализовали. У Суареса пару шансов имелось - и все. Правда, первый матч не показателен, у меня ощущение, что африканцы, и южноамериканцы прибавят и в организации игры, и в реализации. Особенно это касается команды Оскара Табареса. (Арман МКРТЧЯН)