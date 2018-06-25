Вячеслав Колосков: "Дзюбе можно смело ставить пятерку за этот матч"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России от Уругвая (0:3).

- 0:3 - не слишком ли много? Или все по делу?

- Пожалуй, все по делу. Уругвайцы использовали все свои шансы, моменты. Все сделали четко. А у нас и вспомнить впереди особо нечего. Но я хочу вот о чем сказать. Я не говорил в восторженных тонах после побед над Саудовской Аравией и Египтом. Понимал, что решающие встречи впереди. И сейчас, после 0:3, я не склонен нагнетать истерию.

Мы в 1/8 финала. Нужно просто разобраться в случившемся. Почему такой рикошет, почему такое удаление... Думаю, сейчас наш тренерский штаб и сами ребята успокоятся и смогут планомерно подготовиться к следующей встрече, которая состоится 1 июля в Москве.

- Перемудрил ли Черчесов с составом?

- Этот вопрос точно не ко мне. Мне некорректно на него отвечать. Лучший в составе нашей команды? Дзюба был хорош. Одна из лучших его игр за сборную. Боролся, выгрызал мяч. Ему можно смело поставить пятерку за этот матч. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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