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Вячеслав Колосков: "Дзюбе можно смело ставить пятерку за этот матч"


Почетный президент РФС  Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России от Уругвая (0:3).

- 0:3 - не слишком ли много? Или все по делу?

- Пожалуй, все по делу. Уругвайцы использовали все свои шансы, моменты. Все сделали четко. А у нас и вспомнить впереди особо нечего. Но я хочу вот о чем сказать. Я не говорил в восторженных тонах после побед над Саудовской Аравией и Египтом. Понимал, что решающие встречи впереди. И сейчас, после 0:3, я не склонен нагнетать истерию.

Мы в 1/8 финала. Нужно просто разобраться в случившемся. Почему такой рикошет, почему такое удаление... Думаю, сейчас наш тренерский штаб и сами ребята успокоятся и смогут планомерно подготовиться к следующей встрече, которая состоится 1 июля в Москве. 

- Перемудрил ли Черчесов с составом? 

- Этот вопрос точно не ко мне. Мне некорректно на него отвечать. Лучший в составе нашей команды? Дзюба был хорош. Одна из лучших его игр за сборную. Боролся, выгрызал мяч. Ему можно смело поставить пятерку за этот матч. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Уругвай - Россия

 

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