Вячеслав Колосков: "Черчесову надо готовить сборную к Евро-2020"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Станислава Черчесова нужно оставить на посту главного тренера сборной России. Черчесов принял команду в 2016 году и дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира-2018, где россияне уступили Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

- Я не стал бы ничего ломать, - цитирует "Р-Спорт" Колоскоав. - Команда находится на ходу, выстроена и знает, что надо делать. Отбор игроков уже произведен, и состав еще усилится с возвращением после травм Александра Кокорина, Георгия Джикии, Виктора Васина. Мне кажется, что надо наконец-то обрести стабильность и доверить Станиславу Черчесову и его штабу в дальнейшем готовить команду к чемпионату Европы 2020 года.

Это мое совершенно четкое представление о том, как бы я поступил в данной ситуации. Хотя не мне принимать решение, его будет принимать президент Российского футбольного союза и исполком.

Сборная России на чемпионате мира по футболу