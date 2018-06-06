Вячеслав Колосков: "Черчесов наверняка знает, зачем меняет того или иного игрока"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги товарищеского матча сборной России с Турцией (1:1). В частности, он выразил недоумение постоянной ротацией состава.

– Соперникам ни за что не угадать наш состав.

– Конечно. Многие специалисты, и я в том числе, говорили, что даже французы, у которых команда на полтора, а то и на два состава, знают свой стартовый состав. Такая же ситуация у бразильцев, англичан, а у нас все иначе. И причин мы не знаем, хотя тренерский штаб наверняка знает, он ежедневно видит футболистов и знает, зачем меняет того или иного игрока.

– Удивляет, что Станислав Черчесов этого не может объяснить на пресс-конференциях болельщикам, журналистам, специалистам. Мы регулярно слышим о каких-то "нюансах", но они ничего не объясняют.

– Наверное, к Черчесова можно понять. Он ведь находится под давлением. Да, внешне он выглядит стойко, уверенно, мощно, красиво, как и должен вести себя главный тренер. Но все-таки для него это первый чемпионат мира в роли главного тренера, давайте не забывать это. Отсюда и переживания, и волнения. Сейчас он в поиске. Еще один момент – у него нет опыта подготовки сборной к таким крупным соревнованиям.

Что касается объяснений на пресс-конференциях, можно и без них. Главное – видеть игру на поле. А пока в памяти эпизод, когда турки в конце второго тайма владели мячом пять или шесть минут, пока Головин не нарушил правила. А нам не хватает этого умения – забрать и контролировать мяч. К сожалению. У нас пока видны только попытки сделать все быстро. В итоге получается быстро, но неточно. После этого вся команда прилагает огромные усилия, чтобы забрать его обратно. Короче говоря, пока все очень грустно.

– Что теперь делать?

– Кто-то недавно сказал: "Мы – православные люди, и наша судьба – это верить". Так что давайте верить. Я, например, по-прежнему убежден, что нам по силам выйти из группы. И я такой не один. Давайте вместе в это верить.