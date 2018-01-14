Вячеслав Колосков: "Британские газеты пишут о допинге в сборной России? Это провокация"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает чушью информацию, опубликованную в британском издании Daily Mail, согласно которой российские футболисты якобы планировали использовать допинг во время чемпионата мира-2018. Речь идет о подмене проб мочи игроков на турнире, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества.

– Пора уже привыкнуть к тому, что английские газеты могут написать все, что угодно, – начал Колосков. – Тем более Daily Mail. Это просто чушь, которая не достойна ни внимания, ни комментария! Как можно использовать допинг при сегодняшнем отношении к российским спортсменам?! Очередная провокационная статья в надежде на то, что мы отреагируем. Мой совет всем: "Выбросьте это из головы и забудьте!"

– Но ФИФА собирается организовать разбирательство.

– Из-за того, что кто-то когда-то где-то якобы что-то принимал. Цель британцев – поднять дискуссию. Разбираться нужно только в том случае, если поступят официальные заявления от ФИФА. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

