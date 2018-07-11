Вячеслав Колосков: "Болеть ни за кого не буду, а победит Хорватия"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков - о матче 1/2 финала ЧМ-2018 Англия - Хорватия, который пройдет сегодня на московском стадионе "Лужники".



- У британцев, по-моему, нет слабых мест, - говорит Колосков. - Мне кажется, это наиболее сбалансированная команда из всех полуфиналистов. Другое дело, что там и звезд мировой величины нет, как те же Модрич или Ракитич. Есть сильные игроки, которые отвечают критериям сильного европейского футболиста, но индивидуальностей, способных в одиночку решить судьбу матча, не вижу. А вот у Хорватии, наоборот, более серьёзная в этом плане сборная. И у меня есть ощущение, что балканцы сегодня выиграют.



- Можно Англию сравнить с Россией - у нас ведь тоже был ровный состав без звезд?

- Нельзя. Потому что в команде Черчесова большая разница в уровне мастерства между ведущими футболистами и теми, кто на вторых ролях. У нас слишком много тех, кто, к сожалению, не владеют навыками современной техники в условиях прессинга. И уровень в совокупности ниже, чем у Англии: только несколько в полной мере отвечают европейским критериям.



- Что лучше - иметь в составе несколько звезд или ровную команду?

- Лучше и то, и другое, но это не всегда получается. Всё зависит от нюансов: тактики, которую выберут тренеры, сумеют ли соперники прикрыть лидеров оппонентов, какое настроение будет у футболистов. Та же Бразилия, звездная команда, ничего не добилась, в Аргентине есть суперзвезды, но они вылетели, у Португалии есть Роналду и очень сильные исполнители - и тоже ничего не выиграли. Всё зависит от уровня подготовки на данный матч.

- Многие говорят, что победитель турнира определялся во вчерашнем матче, согласны?

- Не совсем. Думаю, что все четыре команды достойны стать чемпионами мира. Не убежден, что та пара намного сильнее сегодняшней.



- Ваши предпочтения будут на чьей стороне?

- У меня нет предпочтений. Мое боление ушло вместе с нашей сборной. Буду смотреть игру, радоваться голам, комбинациям и удачным финтам. (Арман МКРТЧЯН)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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