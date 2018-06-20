Вячеслав Колосков: "Без разницы – Испания или Португалия. Любую нужно обыгрывать"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подчеркнул, что сборной России не стоит выбрать соперника по плей-офф чемпионата мира – любого из них нужно обыгрывать. В группе B, напомним, играют Испания, Португалия, Марокко и Иран – именно одна из этих команд станет соперником команды Станислава Черчесова в 1/8 финала домашнего турнира.

– Кто вам больше нравится – Испания или Португалия?

– По одной игре сложно делать выводы. В Сочи был и счет равный, и игра. Перед стартом ЧМ считал фаворитами испанцев, но посмотрел их игру с Португалией и так уже сказать не могу. Португальцы ни в чем не уступили сопернику. Так что по первой игре можно сказать, что это абсолютно равные команды.

– Кто для нас лучше – Испания или Португалия?

– А какая разница? Команды одинаковые, поэтому выбирать не надо. Нужно обыгрывать Уругвай и выходить на тех, кто попадется. И там нужно… Да, будет труднее, но все равно нужно обыгрывать.

– А с точки зрения географической локации, где лучше играть – в Сочи или Москве?

– Конечно, лучше в Москве. Приехать из Новогорска, со своей привычной базы. Здесь все рядышком, не надо никуда лететь. Каждый перелет – это потеря одного дня. Поэтому, конечно, лучше играть в столице. (Андрей СИЗЯКИН)

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