Вячеслав Колосков: "А я говорил, что мы победим Египет, Саудовскую Аравию и выйдем из группы с первого места"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков остался доволен игрой сборной России в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира с Египтом (3:1). Эта победа россиян практически гарантировала им выход в 1/8 финала турнира, для 100-процентной гарантии сегодня Уругвай не должен проиграть Саудовской Аравии.

– И от игры, и от результата, и от настроя команды у меня осталось очень хорошее впечатление, – сказал Колосков. – Считаю, что наш народ заслужил эту победу и это ликование, которое было после матча. Все объективно.

– Удивились, как сборная преобразилась по сравнению с тем, какой она была в товарищеских матчах?

– Удивился, конечно. Хотя я верил, о чем говорят и мои интервью, которые я давал "Спорт-Экспрессу" перед турниром. И тогда я уже говорил, что мы обыграем и Саудовскую Аравию, и Египет. И выйдем с первого места. Так что для меня удивительно преображение, но неудивителен результат. (Андрей СИЗЯКИН)

Мы в них не верили. А они подарили нам счастье //

Первые! Симонов - о победе России //

Добил шейхов, прибил фараонов. Царь Дзюба, который смог //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь