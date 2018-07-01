Вячеслав Чанов: "Знал, что Акинфеев отразит пенальти. Правда, думал один – а вышло два"

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов – о выступлении своего воспитанника Игоря Акинфеева, который стал главным героем матча 1/8 финала Испания – Россия (1:1, 3:4 – пен.). Чанов заявил, что верил в то, что Акинфеев отразит как минимум один послематчевый пенальти.

- Что скажете об Акинфееве? Блестящий матч?



- Игорь – однозначно лучший, другого варианта нет. Мы не проиграли, а в самый нужный момент голкипер выручил и вывел команду в следующую стадию турнира. Каждый игрок на своем месте в команде, у каждого своя роль. У Акинфеева она капитанская, а все эти разговоры, что он уже не тот, что стал другим…. Мы с ним привыкли к этим высказываниям, работали 14 лет вместе и чего только не наслушались - рост не такой, вес не тот, ноги не те.

Любой вратарь не застрахован от ошибок, главное, как после них люди поднимаются с колен. Возьмем этот чемпионат, сколько в его ходе промахов случилось – вспомните хотя бы ляпы Де Хеа. А игра Кабальеро в матче с Хорватией - как это можно охарактеризовать? А Акинфеев сегодня показал и доказал многое. Очень рад, потому что учил его как отражать пенальти.

- Он сначала старался предугадать направления ударов с "точки"…



- Но потом успокоился и стал ловить. Больше всех пенальти за историю советского футбола кому пробили? Мне. Я и сейчас остаюсь на втором месте, уже давно не играя, поэтому было что Игорю рассказать. Потом увидел, что он успокоился и появилась уверенность, что возьмет – правда, не ожидал, что два, думал, один.

- У него может гора с плеч теперь упадет, на крупных турнирах у него не все получалось?



- Я Игоря знаю хорошо. Он каким был, таким и останется. Настоящий человек, поэтому он не будет меняться. Он - Акинфеев. Его характер знают все. Знаете, что после матча во время интервью бывает сложным. Но у нас с ним сложностей никогда не было.

- Акинфеев и Европа - это реально?



- Там Игорь смог бы играть в топ-клубах. Но решение принимает только он, никто больше. (Арман МКРТЧЯН)





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