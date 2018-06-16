Вячеслав Чанов: "В моменте со вторым голом Де Хеа думал, как быстро начать атаку"

Тренер вратарей тульского "Арсенала" Вячеслав Чанов разобрал ошибку вратаря сборной Испании Давида Де Хеа в эпизоде со вторым пропущенным мячом в матче группового турнира чемпионата мира по футболу-2018 против Португалии (3:3). По мнению специалиста, в этом моменте голкипер не был достаточно сконцентрирован на ловле мяча.

– Такой мяч, конечно, ловится спокойно, – цитирует ТАСС Чанова. – По вратарским канонам, при приеме мяча ты должен страховать его грудью. Но тут первый матч чемпионата мира, однозначно было нервное напряжение, – сказал Чанов. – Детям на тренировках мы всегда говорим, что мяч, который идет низом или верхом, должен всегда страховаться телом: ногой, грудью или головой".

Понятно, что Де Хеа ошибся, но мне кажется, что он в тот момент думал о том, чтобы быстро начать атаку. То есть не были до конца им отработаны элементы ловли и выброса мяча.

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