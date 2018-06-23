Вячеслав Чанов: "Сравните игру ногами Акинфеева и вратаря сборной Аргентины. Есть вопросы?"

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов, воспитавший Игоря Акинфеева, считает, что голкипер сборной России входит в число лучших вратарей мира.

- Вы не раз говорили, что Акинфеев входит в десятку и даже в пятерку лучших голкиперов мира. ЧМ в России укрепляет вас в этой мысли.

- Я от своих слов не отказываюсь. Давайте возьмем игру ногами и сравним Акинфеева с вратарем сборной Аргентины. Есть вопросы? Мы считаем Де Хеа лучшим вратарем мира. Но ведь он тоже допустил ошибку. Все ошибаются. Надо смотреть на всю карьеру, на весь путь вратаря. Великого Яшина тоже критиковали за отдельные матчи. Но ведь он лучший вратарь мира, который получил "Золотой мяч"!

В конце разговора я бы хотел бы поздравить от своего лица всех игроков сборной России. В том числе двух моих учеников - Акинфеева и Габулова. Отдельная благодарность от меня Гинтарасу Стауче. Он отлично выстроил процесс работы с вратарями, сочетает старую добрую методику с новыми, современными веяниями. Молодец! (Виталий АЙРАПЕТОВ)