Вячеслав Чанов: "Акинфеев в "Наполи"? Не надо поднимать сейчас шумиху"

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов, воспитавший вратаря и капитана команды и сборной России Игоря Акинфеева, прокомментировал информацию об интересе к голкиперу со стороны "Наполи".

- Рад, что к Игорю есть такой интерес из Европы. Но последнее слово, конечно, только за Акинфеевым, - сказал Чанов.

- Ему уже 32 года. Он всю карьеру провел в ЦСКА. Решится ли он сейчас на переезд в Европу?

- Это в любом случае будет его выбор. Каждый человек сам решает свою судьбу. Вообще пока все это на уровне слухов. Не надо поднимать сейчас шумиху. Просто нам приятно, что наша вратарская школа не на последних ролях в футбольной Европе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Чанова //

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