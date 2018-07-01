Вячеслав Быков: "Верю в Акинфеева"

Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по хоккею с шайбой Вячеслав Быков, проживающий в Швейцарии, рассказал, как в этой стране относятся к ЧМ-2018 в России, и выразил мнение, что при вере в свои силы и поддержке болельщиков российская сборная способна победить Испанию в 1/8 финала турнира.

– Главное – верить в себя и партнеров, – заявил порталу Team Russia Вячеслав Быков, приводивший в качестве главного тренера хоккейную сборную России к победам на мировых чемпионатах в 2008 и 2009 годах. – Хорошей игрой на старте турнира футболисты доказали самим себе, что могут добиваться результатов на серьезном международном уровне, развеяли скептицизм у публики, дали основания верить в них и гордиться собой. Вера же объединяет людей. Исходящая от болельщиков, она придает команде дополнительную энергию.

– Перед сегодняшним матчем 1/8 финала вы настроены оптимистично?

– Шансы есть! Смогла же наша сборная в 2008 году победить Голландию, хотя большинству казалось, что это невозможно. А с Испанией в ноябре была ничья 3:3, пусть и в товарищеском матче. Волков бояться – в лес не ходить, а аппетит, как известно, приходит во время игры. Команда выйдет на поле в боевом составе, игроки в хороших физических кондициях, после матча с Уругваем восстановились, никакого психологического давления они не испытывают. При поддержке трибун можно добиться многого.

Я хорошо знаком с Игорем Акинфеевым. Это настоящий капитан, который ведет за собой команду. Желаю успеха и ему лично, и всей сборной. Будем переживать.

– При каких обстоятельствах вы познакомились с вратарем ЦСКА и сборной?

– Игорь любит театр – в частности Театр сатиры, и у нас с ним есть общий друг по имени Виталий, который служил связующим звеном между спортсменами и театральной семьей. Вообще, добрые отношения между хоккеистами и футболистами – с одной стороны, и артистами – с другой, существовали еще в те времена, когда я играл. Мы посещали театр, к нам на базу приезжали с концертами. Вернувшись в ЦСКА в 2004 году в качестве главного тренера, постарался возродить традицию. Ходили в Театр сатиры, Ленком.

– Как в Швейцарии освещают мировое первенство в России?

– Очень позитивно. Огульная критика утихла, опасения насчет хулиганов оказались напрасными, и теперь местные газеты и телевидение отмечают, что ЧМ-2018 стал добрым праздником, который приносит людям радость.

В честь открытия турнира посол России в Швейцарии Сергей Викторович Гармонин устроил в Берне прием, к которому изготовили специальные значки с изображением флагов двух государств. Я попросил заказать дополнительно несколько значков для меня и теперь распространяю их среди знакомых политиков, бизнесменов, спортсменов. Пусть это будет маленьким вкладом в укрепление отношений. А на телевидении сказал, что надеюсь на встречу сборных двух стран в финале.

– Не получится потому, что мы в одной половине турнирной сетки. Как, кстати, в Швейцарии расценивают выступление своей национальной команды?

– Примерно так же, как в России – своей. Все довольны, что она вышла из группы, к тому же сложной, и с надеждой ждут встречи со Швецией.

– Тем более что светил-то матч с Германией.

– Конечно, имя соперника из Скандинавии не так пугает. Но швейцарцы – нация реалистичная, которая взвешенно подходит к любым событиям. Преобладает точка зрения, что раз команда вышла в плей-офф, значит, она обладает высоким уровнем.