Ввод в эксплуатацию "Самара Арены" запланирован на 25 апреля

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что ввод в эксплуатацию стадиона чемпионата мира-2018 в Самаре запланирован на 25 апреля. Первая игра, как сообщалось ранее, должна состояться 28 апреля - "Крылья Советов" примут "Факел".

- Арена в Самаре принимает наконец финальное очертание стадиона. Идут финальные работы и уже скоро будет сдача стадиона в эксплуатацию. 28-го пройдет тестовый матч. В целом нам видится, что проведение матча совершенно возможно и осязаемо. Остается только доналадка каких-то систем, но это совершенно нормально. В целом все вполне удовлетворительно. Ввод в эксплуатацию запланирован на 25 апреля. Самое главное, чтобы это произошло до тестового матча, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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