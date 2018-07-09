Вукоевича отстранили от работы на ЧМ-2018. Хорватский футбольный союз извинился перед Россией

Хорватский футбольный союз (HNS) отстранил члена тренерского штаба национальной команды Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в чемпионате мира-2018.

Экс-игрок киевского "Динамо" и "Спартака" вместе с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой скандировали "Слава Украине" после победы над Россией (2:2, пенальти – 4:3) в четвертьфинале ЧМ-2018.

В тоже время HNS на официальном сайте принес извинения российской общественности за поведение представителей команды.

11 июля хорваты сыграют в полуфинале чемпионата мира против Англии.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Слава Хорватии! Политике не место в футболе //

Украинец входит в дисциплинарный комитет ФИФА. Поэтому Виду только предупредили? //

"У них мозг с горошину". Хорватским болельщикам стыдно за поступок Виды и Вукоевича //

"Хорошо, что русские будут нас поддерживать". В Англии ответили на вопрос о Вукоевиче //

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018