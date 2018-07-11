Вукоевич пришел на матч Хорватия - Англия

Исключённый из заявки сборной Хорватии скаут команды Огнен Вукоевич пришел на полуфинал ЧМ-2018 между Хорватией и Англией.

Он предъявил билет и прошёл в вип-ложу стадиона "Лужники" в сопровождении нескольких хорватских болельщиков.

Напомним, Вукоевич был исключен из заявки хорватской сборной после того, как опубликовал видео, на котором скандировал политические лозунги вместе с защитником Домагоем Видой. ФИФА оштрафовала хорвата на 15 тычят швейцарских франков.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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