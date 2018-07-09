Вукоевич назвал Виду героем

Экс-игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич назвал героем защитника команды Домагоя Виду. Сообщение опубликовал сайт Sport.ua со ссылкой на закрытый аккаунт в Инстаграме бывшего футболиста.

- Герой!!!, - так подписал Вукоевич совместное фото с автором гола в ворота сборной России.

Ранее на видеозаписи после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) Вида сказал на видеозаписи: "Слава Украине". Позднее он получил предупреждение от ФИФА. Вукоевич также добавил, что посвящает победу киевскому "Динамо" и Украине.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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