Вукоевич и Вида принесли извинения за свои высказывания после победы над Россией

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и экс-полузащитник команды Огнен Вукоевич принесли извинения за свои высказывания после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России, сообщает сайт хорватского футбольного союза.
- Огнен Вукоевич и Домагой Вида также приносят извинения за заявления, которые не имели политической подоплеки, но оставляли место для таких толкований, - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Вукоевич покидает хорватскую делегацию на турнире.
До этого на видеозаписи после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) Вида сказал на видеозаписи: "Слава Украине". Позднее он получил предупреждение от ФИФА. Вукоевич также добавил, что посвящает победу киевскому "Динамо" и Украине.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/