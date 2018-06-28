Вторым вратарем сборной Туниса в матче с Панамой может стать полевой игрок

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул отметил перед матчем с Панамой, что в его команде на ЧМ-2018 остался только один здоровый вратарь. Основной голкипер Муэз Ассен получил травму плеча в матче с Англией (1:2), а второй голкипер Фарук Бен Мустафа повредил колено на тренировке. Теперь тунисцы могут рассчитывать только на Аймена Матлути.

– Травмы опустошили нашу команду, – цитирует The Mirror Маалула. – Два вратаря получили травмы. У нас только Матлути остался. Возможно, заявим Бен Шерифию, который прибыл в Россию, но ждет разрешения от ФИФА. Если ФИФА допустит его в заявку, будет хорошо. Иначе у нас останется только Матлути.

Если нового вратаря заявить сборной Туниса не удастся, то в качестве второго голкипера в матче с Панамой будет фигурировать один из полевых игроков.

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