Второй по величине университет Уругвая приостановит занятия на время матчей ЧМ-2018

Второй по величине уругвайский университет Университет Католика дель Уругвай (UCU) объявил своим ученикам о приостановлении всех занятий в дни матчей сборной Уругвая на чемпионате мира-2018. Более 10 тысяч студентов получили письмо от руководства учебного заведения.

"Одна из главных задач студентов университета – быть внимательными к реальности, которая окружает нас, и погружаться в нее. Очевидно, что спорт в целом, и особенно футбол, является элементом, который важен для уругвайцев", – говорится в заявлении.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России. Сборная Уругвая сыграет в группе с Египтом (15 июня), Саудовской Аравией (20 июня) и Россией (25 июня).

Расписание ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России: где и как купить билеты