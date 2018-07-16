21:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Вторая выбежавшая на поле в финале ЧМ-2018 участница Pussy Riot арестована на 15 суток


Суд вынес решение об административном аресте на 15 суток для второй активистки Pussy Riot Ольги Курачевой. Как сообщает РЕН ТВ, ей также запретили посещать спортивные мероприятия в течение трех лет. Ранее такое же наказание постигло Веронику Никульшину.

Напомним, в воскресенье участники панк-группы Pussy Riot, трое девушек и один парень, выбежали на поле во время финала чемпионата мира Франция – Хорватия (4:2). Встреча была приостановлена. В отношении всех четырех были составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и за незаконное ношение полицейской формы.

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https://ren.tv/novosti/2018-07-16/sud-arestoval-vtoruyu-aktivistku-pussy-riot​

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