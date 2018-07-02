"Вся страна шокирована". Геркус - о победе сборной России над Испанией

Президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что сборная России превзошла все ожидания болельщиков на чемпионате мира-2018. Вчера российская команда обыграла Испанию в матче 1/8 финала этого турнира (1:1, 4:3 пен.).

- Вся страна шокирована. Сборная превзошла все ожидания, - цитирует Геркуса RT. - Мы до сих пор празднуем, находимся на седьмом небе от счастья. Теперь у нас есть шанс пробиться в полуфинал. Когда говоришь такое, кажется, что это что-то из параллельной вселенной. Но почему бы и нет? Теперь мы можем помечтать об этом. Думаю, сейчас они стали национальными героями, они это понимают. Мы увидели, что наши футболисты обладают львиным сердцем. Уверен, наши игроки представят себя с лучшей стороны в поединке с Хорватией. Но это уже огромное достижение для нас. Никто не ожидал этого.

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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