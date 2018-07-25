Всех членов Pussy Riot оштрафовали на 1,5 тысячи за полицейскую форму на акции в финале ЧМ-2018

Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил двоим активистам Pussy Riot штраф по 1,5 тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы во время акции, которую участники группы провели в финале чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии (3:2), сообщает Интерфакс.



Решения уже вынесены в отношении Ольги Курачевой и Петра Верзилова (о чем ранее сообщал "СЭ"). Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды). ​Дела в отношении еще двух участниц акции Pussy Riot – Вероники Никульшиной и Ольги Пахтусовой – мировой суд также рассмотрит в среду.



Адвокаты активистов Pussy Riot во время слушания ссылались на то, что ношение полицейской формы было частью художественного замысла и "жанровой акции", которая не имела хулиганских целей.

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