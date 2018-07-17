Все участники Pussy Riot арестованы на 15 суток за акцию на финале чемпионата мира

Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток всех активистов панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2). Все четверо задержанных не смогут посещать официальные спортивные мероприятия в течение трех лет.

Участники группы Ольга Пастухова, Ольга Карачева, Петр Верзилов и Вероника Никульшина выбежали на поле во время матча в Москве. Сотрудники стадиона вывели нарушителей с поля и передали полицейским. Активисты были доставлены в отдел полиции. На них были составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и за незаконное ношение полицейской формы.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.