17:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Все тренировочные поля ЧМ-2018 в Ростовской области засеяны газоном


На выходных произошел засев футбольного поля на ростовском стадионе "Труд", сообщает 1rnd.ru. Таким образом, газон засеян на всех полях региона, которые будут задействованы на чемпионате мира-2018.

"Агрономы уверены, что весной 2018 регион получит 6 качественных футбольных газонов, способных принять команды-участницы чемпионата мира", - сообщили в дирекции по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. 

"Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018. Также в городе располагаются четыре тренировочные площадки для участников турнира - "Труд", "Локомотив", СКА и "Олимп-2".Еще два - стадион имени Лакомова и "Торпедо" - находятся в Азове и Таганроге соответственно.

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https://www.1rnd.ru/news/1852626

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