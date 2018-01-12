Все тренировочные базы ЧМ-2018 в Подмосковье будут готовы к апрелю

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что все тренировочные площадки чемпионата мира-2018 в регионе будут готовы к апрелю. На данный момент открыты две из одиннадцати тренировочных баз области. База в Долгопрудном строится, в остальных регионах площадки проходят реконструкцию.

- В этом году мы сдаем наши площадки для чемпионата мира по футболу. Мы уже сдали их в Домодедово и в Раменском районе, - цитирует "Интерфакс" Терюшкова.

Он добавил, что остальные девять площадок находятся в высокой степени готовности.

В апреле они будут готовы принять топовые сборные, которые приедут на мундиаль в Россию, - сказал глава ведомства.