Все сборные-участницы чемпионата мира по футболу прилетели в Россию

Все национальные сборные-участницы чемпионата мира-2018 прилетели в Россию, последней прибыла команда Японии, которая несколько минут назад приземлилась в Казани, здесь же она будет жить на время мирового первенства.

Местом для проживания и тренировок большинство команда выбрали Москву и Московскую область: Россия, Аргентина, Германия, Бельгия, Мексика, Иран, Перу, Португалия, Франция и Тунис.

Еще пять сборных будут жить в Петербурге и ближайших окрестностях: Англия, Коста-Рика, Саудовская Аравия, Хорватия и Южная Корея.

Кроме японцев, в Татарстане также живут австралийцы и колумбийцы.

Уругвай остановился в Нижегородской области, Египет – в Грозном, Марокко – в Воронеже, Швейцария - в Тольятти, Сербия - в Калининградской области, Панама – в Саранск, Сенегал – в Калуге.

Также семь команд базируются на юге страны: испанцы - в Краснодаре, датчане - в Анапе, исландцы и шведы - в Геленджике, бразильцы и поляки - в Сочи, нигерийцы - в Ессентуках.

Напомним, чемпионат мира стартует завтра матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00.

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