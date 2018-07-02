"Все поняли, что у нас нет водки и медведей". Сафин - о ЧМ-2018

Известный теннисист Марат Сафин считает, что Россия достойно справилась с организацией чемпионата мира-2018. Он заявил, что гордится россиянами, проявившими гостеприимство по отношению к иностранным болельщикам.

- Для России очень важно показать себя с хорошей стороны во время мундиаля. Сделать так, чтобы гостям турнира было максимально комфортно, - цитирует Сафина RT. - В преддверии чемпионата мира ходило много разговоров, но сейчас все видят, что в нашей стране очень гостеприимные люди. Все поняли, что у нас нет водки и медведей повсюду. Я очень горд за россиян.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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