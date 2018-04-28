Все билеты на матчи группового турнира ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде раскуплены

И. о. вице-губернатора Нижегородский области Дмитрий Сватковский сообщил, что все билеты на матчи группового турнира чемпионата мира в Нижнем Новгороде уже раскуплены. "Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

- Основной нашей задачей сейчас является подготовка людей, персонала к первому матчу чемпионата мира 18 июня Швеция - Корея. Мы ожидаем серьезный ажиотаж. Мы знаем, что все билеты на матчи группового этапа чемпионата мира в Нижнем Новгороде уже проданы, - цитирует "Р-Спорт" Сватковского. - Мы находимся в плотном контакте с федерациями стран, которые будут играть в Нижнем Новгороде. Мы полностью готовы к чемпионату мира, остались последние штрихи. Также мы хотели бы показать историю нашего края, будет очень много культурных мероприятий, фестивалей. 10 мая мы начинаем монтаж фан-зоны емкостью 17 тысяч человек. Она начинает работу 17 июня. Интерес многих стран заключается в том, чтобы показать свою культурную составляющую. Швеция, Корея хотят привезти в Нижний Новгород своих артистов, певцов, чтобы познакомить со своей культурой.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей