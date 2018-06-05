Все билеты на матч Россия - Турция проданы

Все билеты на товарищеский матч между сборными России и Турции реализованы, сообщает официальный твиттер российской сборной. Пресс-служба рекомендовала болельщикам приходить на стадион заранее, чтобы не создавать давку при входе.

Друзья!

Все билеты на матч @TeamRussia против Турции реализованы. По возможности приходите на стадион пораньше, чтобы не создавать давку при входе.

Спасибо за поддержку!#вместемыкоманда pic.twitter.com/H0PQUv3hVn – Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.

Матч Россия - Турция состоится сегодня, 5 июня, на "ВЭБ Арене". Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.