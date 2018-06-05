11:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Все билеты на матч Россия - Турция проданы


Все билеты на товарищеский матч между сборными России и Турции реализованы, сообщает официальный твиттер российской сборной. Пресс-служба рекомендовала болельщикам приходить на стадион заранее, чтобы не создавать давку при входе.

Матч Россия - Турция состоится сегодня, 5 июня, на "ВЭБ Арене". Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры

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