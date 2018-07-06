Все билеты на матч Россия - Хорватия проданы

Проданы все билеты на матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия, сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда. Игра пройдет в Сочи.

- На четвертьфинальную встречу чемпионата мира по футболу в Сочи ожидаем порядка семи-десяти тысяч иностранных болельщиков, - приводит слова замгубернатора ТАСС. - Стадион будет заполнен на 100 процентов. Этот матч, как вы знаете, пользуется повышенным интересом.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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