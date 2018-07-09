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Врсалько, Ловрен и Субашич пропускают тренировку сборной Хорватии


Вратарь сборной Хорватии Даниель Субашич и защитники Шиме Врсалько и Деян Ловрен пропускают тренировку команды перед полуфиналом чемпионата мира-2018 против Англии, сообщает ТАСС. Врсалько был заменен в дополнительное время 1/4 финала против России (2:2, пенальти - 4:3). Субашичу оказывали помощь по ходу игры.

Матч Хорватия - Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) //
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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5359836

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