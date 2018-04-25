Врио губернатора Самарской области: "Эффекту от ЧМ уже завидуют другие регионы"

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что эффекту от стартующего летом чемпионату мира по футболу уже завидуют другие регионы. Также он выразил уверенность, что "Крылья Советов" смогут вернуться в высший дивизион.

– У нас прекрасная команда ("Крылья Советов"). Уверен, она будет играть в топовой лиге российского футбола, – сказал Азаров. – Футбол в Самаре действительно любят. Поэтому нам нужен был новый стадион.

Мы не ждем чемпионата мира, а трудимся. Это была несбыточная мечта самарских болельщиков. 15 лет назад никто не мог такого даже представить. Эффекту от чемпионата уже завидуют другие регионы. (Павел ГУРЕВИЧ)

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. "Самара Арена" примет шесть матчей ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня), Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной встрече 1/8 финала (2 июля) и 1/4 финала (7 июля) мирового первенства.

"Крылья Советов" занимают третье место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав в 34 турах 73 очка. Отставание от занимающего первую строчку "Енисея" - 1 очко.