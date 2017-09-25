Врио губернатора инициирует ревизию "Самара Арены"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что власти региона проведут ревизию ситуации со строительством стадиона чемпионата мира-2018. Азаров был назначен временно исполняющим обязанности главы региона сегодня после отставки Николая Меркушкина. Ранее сообщалось, что строители "Самара Арены" отстают по срокам. Арена должна быть готова к концу этого года.

– Я думаю, что те средства, которые государством уже сегодня определены на строительство стадиона, должны быть просто эффективно освоены, - цитирует РБК Азарова. - Сейчас преждевременно говорить о дополнительном привлечении инвестиций. Но то, что нужно сделать – это полную ревизию существующей ситуации. Я не готов говорить, есть там проблемы или нет. Нужно сделать полный анализ профессиональный, получить заключения экспертов. Только потом можно будет говорить, требуются ли дополнительные инвестиции или нет.

– То есть вы сейчас не можете пообещать, что стадион будет построен в срок?

– Я уверен, что мы успеем его построить, сомнений в этом нет. А сложности, которые при реализации масштабных проектов возникают, они должны быть преодолены.