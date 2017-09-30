Врио главы Нижегородской области намерен сыграть в первом матче на стадионе ЧМ-2018

Временно исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин собирается принять участие в первом матче на стадионе "Нижний Новгород", открытие которого запланировано на 8 октября. Руководитель региона отметил, что во встрече примут участие команды администрации и строителей.

- Думаю, если буду здоров и не задействован в каких-то мероприятиях, то и сам приму участие, - цитирует ТАСС Никитин. - Изначально подготовка к чемпионату мира была в фокусе моего внимания, это первоочередная задача, за которую нужно взяться лично. Первое впечатление от программы подготовки - это масштабность. Программа включает в себя 15 подразделов, 126 мероприятий.