Время игры! Сборная России назвала состав на матч ЧМ-2018 с Египтом

Стал известен стартовый состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта.

По сравнению с матчем открытия против Саудовской Аравии (5:0) в составе команды произошло два изменения - автор дубля Денис Черышев заменил травмированного Алана Дзагоева, а Артем Дзюба, также забивший гол, выйдет вместо Федора Смолова.

Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев - Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков - Юрий Газинский, Роман Зобнин - Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев - Артем Дзюба.

Выбор Станислава Черчесова полностью совпал с вариантом "СЭ".

Россия - Египет: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)