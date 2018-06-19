Время игры! Сборная России назвала состав на матч ЧМ-2018 с Египтом

Стал известен стартовый состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта.
По сравнению с матчем открытия против Саудовской Аравии (5:0) в составе команды произошло два изменения - автор дубля Денис Черышев заменил травмированного Алана Дзагоева, а Артем Дзюба, также забивший гол, выйдет вместо Федора Смолова.
Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев - Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков - Юрий Газинский, Роман Зобнин - Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев - Артем Дзюба.
Выбор Станислава Черчесова полностью совпал с вариантом "СЭ".
Стартовый состав @TeamRussia на матч с @Pharaohs #rus #RUSEGY #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/GUJbfKLefp– Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2018 г.
Россия - Египет: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Юрий Жирков
- Сборная Египта
- Федор Смолов
- Сборная Саудовской Аравии
- Денис Черышев
- Юрий Газинский
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Роман Зобнин
- Александр Головин