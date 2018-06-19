19:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Время игры! Сборная России назвала состав на матч ЧМ-2018 с Египтом


Стал известен стартовый состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта.

По сравнению с матчем открытия против Саудовской Аравии (5:0) в составе команды произошло два изменения - автор дубля Денис Черышев заменил травмированного Алана Дзагоева, а Артем Дзюба, также забивший гол, выйдет вместо Федора Смолова.

Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев - Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков - Юрий Газинский, Роман Зобнин - Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев - Артем Дзюба.

Выбор Станислава Черчесова полностью совпал с вариантом "СЭ".

Россия - Египет: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча

 Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) 

результаты опроса
34423 чел.
Как закончится матч ЧМ-2018 Россия - Египет?
Победой России
52.1%
Ничьей
27.8%
Победой Египта
20.0%
К комментариям
10
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
Материалы других СМИ