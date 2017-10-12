Временные трибуны "Екатеринбург Арены" после ЧМ-2018 могут перенести в другой город

Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что временные трибуны, установленные на "Екатеринбург Арене" к чемпионату мира-2018, после турнира могут быть перенесены в Каменск-Уральский. Он добавил, что тогда город сможет получить стадион на 10-12 тысяч мест.

– Сегодня мы рассматриваем вариант разбора этих временных трибун после чемпионата мира, чтобы затем установить их, например, в Каменске-Уральском, который может получить 10-12 тысячный стадион, где можно будет проводить соревнования по футболу высокого уровня, – приводит ТАСС слова Рапопорта. - При этом мы знаем, что есть порядка 15-18 тысяч болельщиков клуба "Урал", и стадион вместимостью 23 тысяч мест будет востребован для футболистов.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе в Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа.